Polícia dos EUA busca suspeito do assassinato de congressista estadual

O governador, ex-companheiro de chapa do Partido Democrata com a ex-vice-presidente Kamala Harris na eleição de 2024 vencida por Trump, anunciou no X que as bandeiras de Minnesota serão hasteadas a meio mastro em homenagem a Hortman.

Evans disse que o senador estadual, que se encontra "em estado estável", e sua esposa foram baleados 90 minutos antes do ataque à congressista e seu marido.

O suspeito, que fugiu a pé após uma troca de tiros com a polícia perto da residência de Hortman, segundo as autoridades, deixou em seu carro panfletos para os protestos anti-Trump "No Kings", além de um manifesto que listava vários políticos e autoridades, incluindo Hortman e Hoffman.

A empresa de segurança residencial Praetorian Guards Security Services descreveu Boelter em seu site como seu diretor de patrulhas de segurança.

As autoridades acreditam que o agressor se passou por um policial. Em uma imagem divulgada pelo FBI, ele é visto usando o que parece ser uma máscara de látex, possivelmente para evitar ser identificado.

David Carlson, colega de quarto de Boelter, disse à emissora de televisão local KARE que recebeu uma mensagem de texto dele informando que ficaria ausente por um tempo e que poderia morrer em breve.