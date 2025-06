Prefeita de cidade do sul do México é assassinada na sede do governo

Um grupo de homens armados assassinou uma prefeita no sul do México no domingo (15) na sede do governo municipal, informou a polícia estadual de Oaxaca.

O ataque ocorreu na cidade de San Mateo Piñas: quatro pessoas invadiram o gabinete da prefeita Lilia García "e atiraram", segundo a polícia.

Elí García, representante da comunidade de Agua Caliente, também faleceu durante o tiroteio, que deixou dois policiais municipais feridos.