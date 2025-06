Protestos contra Trump em Los Angeles terminam em caos

"Não ao falso rei Trump", dizia uma faixa, enquanto os participantes gritavam "Impeachment para Trump!".

As pessoas agitavam bandeiras, a maioria americanas, algumas invertidas em protesto, mas também emblemas do México, El Salvador, Coreia do Sul, Palestina, Califórnia e a bandeira LGBTQIA+.

"Esta não é uma zona de guerra", disse à AFP a manifestante Jennifer Franks, carregando seu filho pequeno nos braços, em frente à Prefeitura no início do dia.

"Não há motivo para os militares serem chamados aqui... Quero que meu filho cresça em um país onde o bom senso prevaleça", afirmou.

bur-st/aha/arm/val/aa

© Agence France-Presse