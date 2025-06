PSG goleia Atlético de Madrid (4-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Essa mesma ação levou a um contra-ataque mortal do PSG, culminando em um chute de Vitinha que fez 2 a 0 e deu outro duro golpe no Atlético antes do intervalo.

A única reação do time de Madri veio aos 57 minutos, quando Julián Álvarez se antecipou a Donnarumma e o superou com um chute cruzado e rasteiro. Mas o gol do argentino foi depois anulado devido a uma falta de Koke em Doué num lance anterior.

Em uma inovação deste torneio, telões exibiram imagens do lance enquanto o árbitro romeno Istvan Kovacs as revisava no monitor.

A derrocada do Atlético veio com a expulsão de Lenglet aos 78 minutos, que recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação.

O terceiro gol foi marcado pelo jovem Senny Mayulu, que mandou para a rede uma bola perdida na área, e o autor do quarto foi Lee Kang-in, convertendo um pênalti marcado pelo árbitro após um toque de mão na área de Le Normand.

