Russell vence GP do Canadá marcado por choque entre McLarens; Bortoleto é 14º

O italiano de 18 anos foi aplaudido pela torcida na pista, que gritou seu nome quando ele subiu ao pódio pela primeira vez em sua promissora carreira.

"Foi muito estressante", confessou. "Mas estou super feliz! Fiz uma boa largada, consegui chegar em terceiro e me mantive ali na frente. Estou muito feliz por trazer este pódio para casa."

As Ferraris do monegasco Charles Leclerc, e do britânico Lewis Hamilton, terminaram em quinto e sexto lugares, seguidas pela Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso.

Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams) completaram o top 10.

O argentino Franco Colapinto (Alpine) terminou na 13ª posição, logo à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber).

--- Resultados do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no circuito Gilles Villeneuve em Montreal: