Sem brilhar, México vence República Dominicana (3-2) na abertura da Copa Ouro

"Nosso goleiro não teve muito trabalho, mas eles foram precisos nos dois gols", acrescentou Aguirre.

Sobre a estreia da República Dominicana na Copa Ouro contra o atual campeão, o técnico argentino Marcelo Neveleff disse: "Confiamos no nosso estilo de jogo, no conhecimento dos nossos jogadores e no nosso estudo da seleção mexicana e de como poderíamos atacá-los... Queríamos jogar de igual para igual".

Com esse resultado, o México assumiu a liderança do Grupo A com 3 pontos, enquanto a República Dominicana está sem pontuar.

Na quarta-feira, os dominicanos vão enfrentar a Costa Rica enquanto os mexicanos vão jogar contra o Suriname.

Escalações:

México: Luis Malagón - Jorge Sánchez, Israel Reyes (Carlos Rodríguez 46), César Montes (Jesús Orozco 83'), Jesús Gallardo (cartão amarelo aos 90'+6) - Érik Lira, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda (Alexis Vega 46') - Santiago Giménez (Julián Quiñones 73') (cartão amarelo 90'+5), Raúl Jiménez (César Huerta 83'). Técnico: Javier Aguirre.