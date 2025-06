Trump exibe poder militar dos EUA em meio a protestos

Quase 7.000 militares marcharam pelo centro de Washington no maior desfile do tipo desde 1991, que coincidiu com a troca de ataques entre Irã e Israel, um aliado próximo dos EUA.

"EUA! EUA!", gritaram os presentes quando o 45º e 47º comandante-em-chefe do Exército subiu ao palco para comemorar o 250º aniversário da criação das Forças Armadas.

Uma salva de 21 tiros de canhão, seguida pelo hino dos Estados Unidos, marcou o início de um espetáculo militar que custará até 45 milhões de dólares, segundo as autoridades.

Por quase duas horas, tanques rugiram, paraquedistas desceram de aviões e helicópteros voaram baixo, enquanto a multidão registrava o momento com seus celulares.

Segundo a Casa Branca, havia 250.000 espectadores. A AFP não conseguiu confirmar esse número.

- "Mais forte do que nunca" -

"Somos o país mais próspero do mundo neste momento e em breve nosso país será maior e mais forte do que nunca", prometeu Trump no final do desfile.