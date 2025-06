Benfica arranca empate contra Boca Juniors (2-2) na estreia na Copa de Clubes

Contagiados por esse clima, os argentinos partiram com tudo, pressionando agressivamente e sufocando o Benfica, que mal conseguia criar perigo.

E o Boca, depois de mostrar sua destreza defensiva, começou a encontrar caminhos em direção ao gol adversário com jogadas diretas.

Em uma dessas investidas pela esquerda, o lateral Lautaro Blanco passou a bola por entre as pernas de seu marcador, Samuel Dahl, e cruzou certeiro para a primeira trave, para o desvio do uruguaio Merentiel.

A torcida do Boca fez o estádio tremer e voltou a levar a torcida ao delírio seis minutos depois com a cabeçada de Battaglia. A partida parecia toda do Boca Juniors com 2 a 0 no placar e sem sinal de vida do Benfica.

Mas, nos acréscimos do primeiro tempo, o meio-campista Carlos Palacios cometeu um pênalti ingênuo ao dar uma joelhada em Nicolás Otamendi após um escanteio.

O VAR confirmou a penalidade, apesar dos protestos dos jogadores do Boca Juniors. Di María mostrou frieza e cobrou colocado, no canto. Um gol que parecia uma recompensa imerecida, considerando o primeiro tempo do clube lisboeta.