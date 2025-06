Botafogo sofre mas vence Seattle Sounders (2-1) em sua estreia na Copa de Clubes

Tudo parecia sob controle mas os Sounders voltaram com força total na segunda etapa e encurralaram a equipe carioca. Os americanos reduziram aos 75 minutos por meio de Cristian Roldán. A partir daí, tudo se complicou para o Botafogo, que acabou segurando a vitória com muito esforço.

"Não jogamos bem no segundo tempo, não jogamos com a intensidade necessária para enfrentar o adversário (...) Acho que defendemos com poucos jogadores no segundo tempo e pagamos o preço", admitiu o técnico Renato Paiva.

- Domínio relativo do Botafogo -

O primeiro gol foi quase um presente para o time alvinegro. Numa disputa de bola o zagueiro Nouhou Tolo se irritou e empurrou o meia Artur na entrada da área, na frente do árbitro.

Alex Telles cobrou a falta com perfeição, e Jair desviou de cabeça para o fundo da rede.

Com Nouhou com um cartão amarelo, os ataques vieram pela direita. Uma jogada entre Vitinho e Artur resultou em um cruzamento, que Igor Jesus também completou de cabeça.