Chelsea enfrenta Los Angeles FC de Giroud na estreia na Copa do Mundo de Clubes

Campeão de todas as Copas da Europa, o Chelsea é o favorito para vencer o Los Angeles FC de seu antigo ídolo Olivier Giroud nesta segunda-feira (16), pelo Grupo D da Copa do Mundo de Clubes.

'The Pensioners' serão os anfitriões no jogo marcado para as 16h (horário de Brasília) no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, sudeste dos Estados Unidos, uma arena multiuso com capacidade expansível para mais de 71.000 pessoas.

Liderados pelo lateral-direito Reece James, eles ostentam um meio-campo ofensivo e versátil com Cole Palmer e Enzo Fernández, além dos jovens talentos, como Levi Colwill, o zagueiro de 22 anos que está no clube desde sua infância.