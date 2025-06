Chelsea vence Los Angeles FC (2-0) em sua estreia na Copa de Clubes

Cauteloso, mas disciplinado, o Chelsea venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 nesta segunda-feira (16), na estreia das duas equipes no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o mesmo do Flamengo.

Em uma esvaziada Mercedes Benz, em Atlanta, o português Pedro Neto abriu o placar aos 33 minutos de jogo, depois invadir a área, deixar um zagueiro no chão e finalizar no canto do goleiro Hugo Lloris.

No segundo tempo, o argentino Enzo Fernández (79') recebeu cruzamento de Liam Delap e fez o segundo dos 'Blues'.