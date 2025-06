Entenda as repercussões dos ataques de Israel para o programa nuclear do Irã

Os bombardeios israelenses lançados desde a última sexta-feira contra o Irã acertaram um golpe no programa nuclear iraniano, embora por enquanto o impacto ainda não seja definitivo, analisaram especialistas entrevistados pela AFP. Veja a seguir um resumo da situação:

- Qual é o alcance dos danos?

A parte externa da planta piloto de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, foi "destruída", informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), citando informações das autoridades iranianas. Também foram destruídas as infraestruturas elétricas do recinto.

"Nada indica", ao contrário, que "houve um ataque físico contra a sala subterrânea" da instalação, onde fica a planta principal, detalhou a agência nuclear da ONU. Mas "o corte de eletricidade pode ter danificado" suas milhares de centrífugas, acrescentou.