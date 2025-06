EUA reforça proteção do pangolim, o mamífero mais traficado do mundo

Os Estados Unidos decidiram, nesta segunda-feira (16), reforçar a proteção federal de todas as espécies de pangolins, os únicos mamíferos de pele escamosa e os que mais sofrem com o tráfico no mundo.

Presentes nas selvas, florestas e savanas da África e da Ásia, os pangolins são pequenas criaturas noturnas conhecidas por sua aparência peculiar, sua lentidão, seu comportamento pacífico e sua habilidade de se enrolarem quando se sentem ameaçados.

Utilizam suas longas e pegajosas línguas para se alimentarem de formigas e cupins e têm somente uma cria por ano.