Fotógrafo da AFP ficou ferido em protesto em Los Angeles

Um fotógrafo da Agence France-Presse se recupera nesta segunda-feira (16), após sofrer ferimentos no rosto e na perna no sábado por balas de borracha disparadas pelas forças da ordem em Los Angeles, durante manifestação contra o presidente Donald Trump.

Por conta dos ferimentos sofridos, o fotógrafo, que deseja permanecer no anonimato, teve que ser atendido no hospital, e teve alta no domingo.

O profissional cobria a manifestação "No Kings" ("Sem Reis", em tradução livre do inglês) na cidade californiana no sábado, quando o protesto se tornou violento e as forças de segurança intervieram para dispersar a multidão.