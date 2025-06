Guirassy é 'perigoso', mas Fluminense quer 'neutralizar' todo o Dortmund, diz Renato

O atacante Serhou Guirassy é um jogador perigoso, mas o Fluminense se preparou para neutralizar não só a ele, mas todo o time do Borussia Dortmund na estreia da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes, disse o técnico Renato Gaúcho nesta segunda-feira (16).

"É um jogador difícil de ser marcado, mas aquilo que falei, nesses dias todos eu procurei estudar muito o nosso adversário, não só individualmente, mas coletivamente. Treinamos bastante para neutralizar não só A, B ou C, mas toda a equipe deles", disse Renato em entrevista coletiva em East Rutherford, Nova Jersey.

Guirassy, jogador da seleção da Guiné, brilhou na temporada 2024/2025, terminando como artilheiro da Liga dos Campeões ao lado do brasileiro Raphinha (Barcelona) com 13 gols e como vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 21 gols, cinco a menos que o inglês Harry Kane (Bayern de Munique).