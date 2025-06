Irã e Israel prosseguem com ataques no quarto dia de conflito

- Apelo por negociações -

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou ao homólogo do Irã que está disposto a desempenhar um "papel de facilitador" para acabar com o conflito, segundo o governo turco. Também pediu o fim "imediato" das hostilidades, assim como seu homólogo russo Vladimir Putin, segundo o Kremlin.

A campanha aérea israelense contra o Irã matou representantes de alto escalão do regime iraniano, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária e o comandante do Estado-Maior do Exército, assim como nove cientistas do programa nuclear.

O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária morreu no domingo, ao lado de dois oficiais, em um bombardeio, segundo a agência de notícias oficial Irna.

Israel e as potências ocidentais acusam o Irã de querer desenvolver armas nucleares, o que Teerã nega, alegando que defende seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

Os ataques de Israel atingiram, entre outros, o centro de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, cuja parte superficial foi destruída, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).