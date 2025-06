Israel afirma que destruiu 'um terço' dos lançadores de mísseis terra-terra do Irã

O Exército israelense afirmou nesta segunda-feira que destruiu "um terço" dos lançadores de mísseis terra-terra do Irã, no quarto dia de uma série de ataques contra a República Islâmica, que respondeu com disparos de mísseis.

"Mais de 50 aviões de combate e outras aeronaves bombardearam e destruíram mais de 120 lançadores de mísseis terra-terra. Isto representa um terço dos lançadores de mísseis terra-terra do regime iraniano", declarou o porta-voz das Forças Armadas, general Effie Defrin, em uma entrevista coletiva.

myl-acc/avl-sag/fp