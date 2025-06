Juventus quer curar suas feridas na estreia na Copa de Clubes contra o Al Ain

A diretoria optou então por renovar o contrato pelas próximas duas temporadas de Igor Tudor, o treinador croata que estará à beira do campo na estreia na Copa de Clubes contra o time mais vitorioso dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ain, com a presença marcante do goleiro português Rui Patrício, será o primeiro obstáculo da Juve no Grupo G, onde os italianos enfrentarão também os marroquinos do Wydad Casablanca antes de fechar a fase de grupos contra outro gigante que quer se redimir após uma temporada decepcionante: o Manchester City de Pep Guardiola.

- "Verão nosso futebol italiano" -

A Juventus espera que sua primeira participação em um Mundial de Clubes ? a equipe só disputou a Copa Intercontinental, conquistada em 1985 e 1996 ? seja o ponto de partida para reconstruir sua grandeza.

"Verão um bom time, jogadores de alto nível, um bom treinador... enfim, verão o nosso futebol italiano", prometeu o meio-campista francês Khéphren Thuram à Fifa.

A Juventus também reforçou seu ataque com as renovações por empréstimo do francês Randal Kolo Muani e do português Francisco Conceição, cujos passes pertencem ao PSG e ao Porto, respectivamente, times também presentes nos Estados Unidos.