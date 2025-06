Luis Zubeldía não é mais técnico do São Paulo

A equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos no Brasileirão e vem de três derrotas consecutivas. Com apenas 12 pontos em 12 rodadas, o São Paulo é o 14º colocado na tabela. O líder é o Flamengo, com 24 pontos e um jogo a menos.

Por outro lado, o time está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e vai enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia.

Luis Zubeldía comandou o São Paulo em 85 jogos desde que assumiu o cargo, em abril do ano passado. Seu retrospecto é de 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Seus assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano também deixaram o São Paulo.

"A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe", indicou o clube em nota.

