Mísseis iranianos deixaram 24 mortos em Israel desde sexta-feira

Os lançamentos de mísseis iranianos contra o território israelense provocaram 24 mortes desde sexta-feira, dia do início do ataque de Israel contra a República Islâmica, segundo um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira (16) pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Desde a meia-noite (18h00 de Brasília, domingo), o balanço do dia subiu para 11 mortos, segundo dados oficiais: quatro em Petakh Tiqva (perto de Tel Aviv), três em Haifa (norte), um em Bnei Brak (periferia de Tel Aviv), dois mortos retirados dos escombros após um ataque na véspera em Bat Yam e uma morte em um local não especificado.

myl-mj/avl/pc/fp