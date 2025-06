'Nada indica' que subsolo da usina iraniana de Natanz foi atingido, diz AIEA

A parte subterrânea da usina nuclear iraniana de Natanz não foi atingida por bombardeios israelenses, informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta segunda-feira (16).

Israel iniciou as hostilidades na sexta-feira com o objetivo declarado de acabar com o controverso programa nuclear iraniano. Desde então, os dois países trocaram ataques.

"Não houve novos danos" desde os bombardeios de sexta-feira, que destruíram edifícios da superfície, disse Rafael Grossi, diretor-geral da agência nuclear da ONU, na abertura de uma reunião extraordinária na sede da agência em Viena.