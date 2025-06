Neymar e outros craques definem futuro no futebol brasileiro

O Campeonato Brasileiro entrou em recesso até o dia 12 de julho por conta da Copa do Mundo de Clubes e, enquanto a bola rola no torneio da Fifa, dirigentes de clubes e empresários de jogadores terão trabalho dobrado, com Neymar e outros craques sob os holofotes.

As negociações para a renovação de Neymar com o Santos dominaram as manchetes porque o contrato termina no dia 30 de junho, mas o camisa 10 da Vila não é o único jogador da elite que terá que definir se continua ou não no futebol brasileiro.

A continuidade de Philippe Coutinho, ex-estrela de gigantes europeus como Liverpool e Barcelona, está sobre a mesa no Vasco com a mesma data limite.