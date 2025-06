ONU alerta para fome em 13 países e territórios

A população do Sudão e do Sudão do Sul, de Gaza, do Haiti e do Mali enfrentarão um risco mortal de fome nos próximos meses caso não haja uma intervenção humanitária urgente ou uma ação coordenada diante dos conflitos, advertiu a ONU nesta segunda-feira (16).

Um novo relatório semestral sobre "os pontos críticos da fome" no mundo "projeta uma grave deterioração da insegurança alimentar aguda em 13 países e territórios", alertam a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o Programa Mundial de Alimentos (PMA).

A crise se acentuou porque a população enfrenta dificuldades para acessar a ajuda e pela diminuição do financiamento de grandes doadores, como os Estados Unidos.