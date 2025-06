ONU reduzirá drasticamente seus programas de ajuda este ano por falta de fundos

Segundo o OCHA, a ONU conseguiu arrecadar apenas US$ 5,6 bilhões (R$ 31,16 bilhões) dos US$ 44 bilhões solicitados até meados do ano, ou 13% do total, insuficientes para enfrentar as crises humanitárias no Sudão, Faixa de Gaza, República Democrática do Congo, Mianmar e Ucrânia.

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar ou reduzir a assistência financeira americana no exterior afeta todo o setor global de ajuda humanitária. Por muitos anos, o país foi o maior doador de ajuda ao desenvolvimento.

Os cortes anunciados pelo governo Trump terão consequências significativas para a ajuda emergencial, campanhas de vacinação e distribuição de medicamentos contra a aids, entre outros programas.

Os fundos americanos representavam uma parcela significativa dos orçamentos de algumas agências da ONU e de muitas ONGs, perdas impossíveis de compensar em poucas semanas ou meses.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou a decisão que poderá custar a vida de milhões de pessoas.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA), outra agência da ONU, alertou em março para uma "crise sem precedentes" devido a um corte de 40% em seu financiamento para 2025.