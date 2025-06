Pai de Jakob Ingebrigtsen é absolvido em julgamento por violência contra o filho

O atleta também relatou episódios de violência física (tapas ou chutes no estômago), segundo a acusação, alguns quando tinha apenas oito anos de idade.

Gjert Ingebrigtsen descreveu-se como um pai "superprotetor", que deu aos seus filhos uma educação "tradicional e patriarcal", mas negou as acusações de abuso.

Jakob Ingebrigtsen e dois de seus irmãos, Henrik e Filip, que também são atletas, foram manchetes na Noruega em outubro de 2023 quando acusaram o pai de usar de "violência física" e "ameaças" em sua criação.

Os irmãos romperam relações com o pai em 2022.

A polícia investigou toda a família, mas apenas os casos envolvendo Jakob e Ingrid tiveram processos abertos, já que os demais foram arquivados por falta de provas ou prescrição.

Jakob Ingebrigtsen é o mais bem-sucedido dos irmãos, com medalhas de ouro no Campeonato Mundial nos 5.000m em 2022 e 2023, além dos títulos nos 1.500m e 3.000m no Mundial de pista coberta deste ano, em Nanquim.