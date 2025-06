Porta-aviões dos EUA navega do Mar da China Meridional ao Oriente Médio

O porta-aviões americano Nimitz, que navegava no Mar da China Meridional, está se deslocando em direção ao Oriente Médio, segundo o site Marine Traffic, que acompanha em tempo real a posição de navios em todo o mundo.

A embarcação atualmente se encontra no Estreito de Malaca, entre a ilha indonésia de Sumatra e a Malásia. A AFP contatou a Marinha dos EUA, mas ainda não recebeu resposta.

Uma recepção a bordo do Nimitz planejada para 20 de junho durante uma visita do porta-aviões a Danang, no Vietnã, foi cancelada, informou o governo vietnamita à AFP, citando uma carta da embaixada americana.