Reino Unido anuncia reformas para 'erradicar' quadrilhas de pedófilos

Nesta segunda-feira (16), foi publicado um relatório independente sobre estas quadrilhas, solicitado em janeiro pelo governo.

"Vamos modificar a lei para garantir que os adultos que têm relações sexuais com penetração com menores de 16 anos possam ser denunciados por estupro", anunciou Yvette Cooper diante do Parlamento.

"Meninas de apenas 10 anos foram drogadas, alcoolizadas e brutalmente violadas por quadrilhas de homens e vergonhosamente abandonas de forma reiterada pelas autoridades que deviam protegê-las e dar-lhes segurança", declarou a ministra trabalhista.

Forças policiais identificaram "evidências claras da sobrerrepresentação de suspeitos de origem asiática e paquistanesa" entre os pedófilos, detalhou a ministra do Interior.

No passado, um dos casos mais conhecidos foi o de Rotherdam, cidade onde cerca de 1.500 menores foram drogadas, estupradas e sexualmente exploradas por uma dessas quadrilhas ao longo de 16 anos, entre 1997 e 2013.

