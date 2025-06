Sobe para 90 o número de mortos pelas inundações na África do Sul

O número de mortos nas inundações ocorridas na semana passada na África do Sul subiu de 86 para 90, informaram as autoridades do país nesta segunda-feira (16).

As inundações afetaram a província do Cabo Oriental, a mais pobre do país, após chuvas torrenciais.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que visitou a zona afetada na sexta-feira, disse que o desastre foi causado pelas mudanças climáticas e estimou que a água alcançou mais de quatro metros de altura.