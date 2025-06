Suspeitos são condenados a até 22 anos de prisão por pendurar boneco de Vini Jr. na Espanha

Os acusados, que de acordo com as investigações pertenciam ao grupo ultra Frente Atlético, de torcedores do Atlético de Madri, não cumprirão a pena na prisão devido à legislação espanhola, já que eles não têm antecedentes criminais e a pena é inferior a dois anos.

Os quatro tiveram que assinar uma "carta de desculpas dirigida a Vinícius Júnior, ao Real Madrid CF, à LaLiga" e à Federação Espanhola de Futebol, e terão que participar de um "programa de formação sobre igualdade de tratamento e não discriminação", disse a LaLiga em um comunicado.

Além disso, pagarão multas e serão proibidos de se aproximar a menos de 1.000 metros do atacante brasileiro e dos estádios por mais de cinco anos, acrescentou.

"Esta sentença é um passo firme na luta contra o ódio e a discriminação no esporte", comemorou a LaLiga, que apresentou a queixa após o incidente.

Em uma declaração, o Real Madrid afirmou que os quatro condenados se somam às 14 pessoas sentenciadas por "ataques racistas" contra membros do seu clube, e disse que "continuará trabalhando para (...) erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol".

O boneco apareceu pendurado em uma ponte em 26 de janeiro de 2023, horas antes de uma partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, sob uma faixa que dizia "Madrid odeia o Real".