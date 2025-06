Trump considera estender veto de viagem para outros 36 países

O governo do presidente americano, Donald Trump, considera estender sua proibição ou restrição de viagem a outros 36 países, informou, nesta segunda-feira (16), uma pessoa que teve acesso ao documento.

No começo de junho, o Departamento de Estado anunciou a proibição da entrada de cidadãos de 12 países, incluindo Afeganistão, Haiti, Irã, Líbia e Iêmen, e a imposição de uma restrição parcial aos viajantes de outros sete, incluindo Cuba e Venezuela.

Mas a ampliação do veto a 36 países, incluindo parceiros dos Estados Unidos como Egito e outras nações da África, Ásia, do Caribe e do Pacífico, parece intensificar a repressão do presidente contra a migração.