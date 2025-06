Trump ordena novas operações contra imigrantes em Los Angeles, Chicago e Nova York

"As pessoas têm medo de sair de suas casas", afirmou. "Estamos nos Estados Unidos. Não se supõe que você tenha que mostrar seus documentos quando se está na rua", disse.

Los Angeles teve um dia calmo na maior parte do domingo, nono dia de protestos, com apenas alguns manifestantes diante da sede da prefeitura antes do toque de recolher.

- "Façam o trabalho" -

No sábado, centenas de milhares de pessoas protestaram em várias cidades americanas, no âmbito de uma mobilização que os organizadores chamaram de "Dia Sem Reis" para "rejeitar o autoritarismo, a política dos bilionários e a militarização" da democracia no mandato de Trump.

Este foi o maior protesto no país desde que o magnata republicano voltou à presidência em janeiro.

O ex-presidente Barack Obama também criticou a campanha de deportação de Trump em sua conta no X.