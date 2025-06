Alcaraz avança à 2ª rodada do ATP 500 de Queen's

Contra Walton, Alcaraz conseguiu uma quebra no sétimo game da partida (4-3) e essa vantagem foi suficiente para fechar o primeiro set em 6-4.

Na segunda parcial, Walton teve dois set points quando vencia por 5-4 no saque do espanhol, que defendeu seu serviço e selou a vitória no tie-break.

"Primeiro jogo na grama. Nunca é fácil se acostumar de novo com uma competição, se acostumar de novo com a grama", disse Alcaraz após a vitória.

"Estou muito feliz com meu desempenho hoje (...) Obviamente, há muito a melhorar, muito a trabalhar para me sentir um pouco mais confortável na grama, mas, no geral, estou feliz por ter classificado", acrescentou o espanhol.

Também nesta terça-feira, o australiano Alex de Minaur (N.12) e o americano Ben Shelton (N.10) foram eliminados em seus jogos de estreia.

Já o britânico Jack Draper (N.6) confirmou o favoritismo e venceu o americano Jenson Brooksby (N.149) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-1).