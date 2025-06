Alcaraz-Raducanu, Sabalenka-Dimitrov: chave de duplas mistas do US Open será repleta de estrelas

Carlos Alcaraz-Emma Raducanu, Aryna Sabalenka-Grigor Dimitrov, Jannik Sinner-Emma Navarro, Iga Swiatek-Casper Ruud... A organização do US Open (24 de agosto - 7 de setembro) revelou nesta terça-feira a lista de estrelas do tênis que vão participar do novo formato da chave de duplas mistas do torneio.

Nos últimos anos, o torneio de duplas mistas, cuja audiência é significativamente menor do que a dos jogos de simples, era disputado na última semana do US Open. Desta vez, a competição vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, no início da semana dedicada ao qualifying das chaves feminina e masculina.

Entre as 16 parcerias reveladas nesta terça-feira no site do US Open, há nove dos dez integrantes do Top 10 dos rankings tanto da ATP e como da WTA, com a americana Coco Gauff (N.2) no lado feminino e o dinamarquês Holger Rune (N.9) no masculino como únicos ausentes.