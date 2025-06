Apagão na Espanha ocorreu devido a 'fenômeno de sobretensões' que provocou 'reação em cadeia'

O apagão deixou cidades na Espanha e em Portugal no escuro, além de afetar brevemente o sudoeste da França, e cortou as conexões de internet e telefone, deixando os cidadãos totalmente dependentes do rádio para descobrir o que estava acontecendo.

A queda de energia também interrompeu abruptamente o tráfego de trens, forçou o fechamento de escolas e comércios, e aqueles que permaneceram abertos não puderam receber pagamentos por cartão bancário.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou logo depois a criação de uma comissão de inquérito liderada pelo Ministério da Transição Ecológica, cujas conclusões foram apresentadas nesta terça-feira pela ministra, que pediu aos cidadãos que aguardem pelos resultados.

A oposição de direita criticou o plano do governo de eliminar gradualmente a energia nuclear e substituí-la por energias renováveis, argumentando que isso tornou a Espanha mais vulnerável a apagões.

No entanto, o governo alega que não há evidências que sugiram que "um excesso de energias renováveis ou uma falta de usinas nucleares" causaram a crise.

Após o incidente, também foi levantada a hipóteses de ataque cibernético, descartada nesta terça-feira por Aagesen, que, no entanto, mencionou "vulnerabilidades" e "deficiências" no sistema de segurança da rede elétrica espanhola, para as quais serão propostas medidas corretivas.