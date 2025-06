Apagão na Espanha ocorreu devido a 'fenômeno de sobretensões'

Segundo Aagesen, "uma vez iniciada esta reação em cadeia, as desconexões por sobretensão e sua tensão só teriam sido possíveis com uma enorme capacidade de regular a tensão (...) e justamente isso estava em falta no sistema", explicou a ministra.

Essa incapacidade pode ter ocorrido por "vários motivos, seja por falta de planejamento, mas também porque diferentes operadoras não a estavam regulando de acordo com a norma", acrescentou, insistindo no fato de que a Espanha teoricamente possui uma rede suficientemente sólida para enfrentar este tipo de situação.

Após o incidente, várias hipóteses foram apresentadas para explicar o incomum apagão nacional, incluindo um ataque cibernético, que foi rapidamente descartado pelas autoridades, e uma falha na rede causada por um excesso de produção de energias renováveis.

Estas hipóteses foram novamente descartadas na terça-feira pela ministra, que, no entanto, especificou que foram detectadas "vulnerabilidades" e "deficiências" no sistema de segurança da rede elétrica espanhola, para as quais serão propostas medidas corretivas.

