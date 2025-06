Ataques russos deixam 14 mortos em Kiev

"Algumas pessoas podem estar presas nos escombros", acrescentou.

A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia, apesar dos esforços dos Estados Unidos para negociar um cessar-fogo após mais de três anos de conflito.

As negociações de paz entre Moscou e Kiev estão estagnadas, com as duas partes inflexíveis em suas posições.

Moscou rejeitou a trégua "incondicional" exigida pela Ucrânia e seus aliados europeus. Kiev descartou as demandas de Moscou, que chamou de "ultimatos".

As autoridades russas anunciaram restrições temporárias de voo sobre os quatro aeroportos de Moscou.

Zelensky disse na segunda-feira que esperava conversar com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre a compra de equipamentos militares por parte da Ucrânia, à margem da reunião de cúpula do G7 no Canadá.