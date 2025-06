Consumo mundial de petróleo deve baixar em 2030 pela primeira vez desde a covid-19

Apesar do ceticismo generalizado em relação ao clima e do apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma extração sem limites de petróleo bruto, "um pico na demanda mundial por petróleo permanece no horizonte", afirmou a AIE.

Nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, esse declínio deverá ocorrer em 2026, e na China, o segundo maior consumidor, em 2028.

Embora, por enquanto, "o conflito entre Israel e o Irã chame a atenção para os riscos imediatos à segurança energética, a nova perspectiva de médio prazo da AIE prevê que a oferta mundial de petróleo crescerá muito mais rápido do que a demanda nos próximos anos", observa o relatório.

A demanda mundial por petróleo deverá aumentar em 2,5 milhões de barris por dia (mb/d) entre 2024 e 2030, atingindo um pico de "cerca de 105,5 mb/d até o final da década", observa o documento.

Mas "o crescimento anual desacelerará, passando de aproximadamente 700.000 barris por dia em 2025 e 2026 para um crescimento marginal nos anos subsequentes, com uma ligeira queda esperada para 2030", afirmou a AIE, com base nas políticas atuais e nas tendências de mercado.

