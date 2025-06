Defesa Civil de Gaza relata 51 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

O Exército israelense disse à AFP que está "analisando" o incidente.

O Ministério da Saúde de Gaza indicou que, como resultado do ocorrido, "51 mártires e mais de 200 feridos, entre eles 20 em estado crítico, foram levados ao Complexo Médico Naser".

Há mais de 20 meses, a Faixa de Gaza tem sido devastada pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas afirmou na segunda-feira que 5.139 pessoas morreram desde que Israel retomou os bombardeios em 18 de março, após o colapso de uma trégua de quase dois meses.

O conflito começou no dia 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel, que deixou 1.218 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Os milicianos também sequestraram 251 pessoas.

O balanço da campanha militar israelense em Gaza supera mais de 55.400 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde.