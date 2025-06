Detido por tentar impedir expulsão de imigrante, candidato à prefeitura de NY é solto

Um candidato à prefeitura de Nova York foi detido nesta terça-feira (17) por agentes de imigração dentro de um tribunal, ao tentar impedir a prisão de um imigrante. Ele foi solto pouco depois, sem acusações formais, informaram autoridades locais e o próprio candidato.

Imagens de testemunhas e da imprensa mostram Brad Lander, atual controlador da cidade (cargo equivalente ao de auditor-geral), vestido com terno e gravata, sendo detido e algemado à força por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) em um tribunal no sul de Manhattan.

"Vocês não têm autoridade para deter um cidadão americano", afirma Lander aos agentes, alguns deles com o rosto coberto por máscaras, segundo os vídeos.