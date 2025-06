Exército do Irã pede evacuação das principais cidades israelenses

Mousavi também afirmou que os ataques lançados até agora contra Israel foram de "dissuasão" e pediu aos israelenses que não sejam "vítimas" dos "desejos animais" do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a quem Teerã culpa pela escalada.

Irã e Israel, dois arqui-inimigos, levaram décadas se enfrentando em uma guerra indireta em diversos países do Oriente Médio e em operações puntuais, mas na sexta-feira Israel lançou uma ofensiva aérea em grande escala contra o Irã.

Israel, potência nuclear não oficial, afirma que atacou o Irã para impedir que desenvolva armas atômicas, acusação rejeitada por Teerã.

A ofensiva deixou ao menos 224 mortos no Irã, segundo as autoridades, entre eles civis, funcionários de alto escalão da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior.

Do lado israelense 24 pessoas morreram, indicou Netanyahu.

