Fed começa reunião com expectativa de manter taxas

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) iniciou, nesta terça-feira (17), uma reunião de política monetária de dois dias na qual se espera que seu presidente mantenha as taxas de juros apesar das pressões do presidente Donald Trump para que reduzi-las.

As autoridades do Fed acompanham de perto os efeitos das tarifas de Trump com o objetivo de medir seu impacto na inflação e no mercado de trabalho.

Os funcionários começaram a reunião às 9h (10h em Brasília) em Washington, disse o Fed.