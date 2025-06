Flamengo estreia na Copa de Clubes com vitória sobre o Espérance (2-0)

Mas a dupla, autora de vinte gols na temporada, passou em banco diante de um adversário bem posicionado e com posse de bola e que não sentiu as ausências do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia uruguaio Nicolás de la Cruz por desconforto físico.

Filipe Luís arriscou desde o começo ao escalar como titular o seu novo reforço, o ítalo-brasileiro Jorginho que chegou ao clube há uma semana e meia.

O ex-jogador do Arsenal assumiu sua posição no meio de campo com o apoio do sólido meia chileno Erick Pulgar. Juntos, eles controlaram o ritmo da partida, que viu o Espérance se tornar um pouco mais ativo no segundo tempo, embora ainda muito longe de Agustín Rossi.

"Este é o caminho a seguir. Para mim, o ataque é muito importante. O ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos", disse Filipe Luís.

- Luiz Araújo garante vitória -

O goleiro argentino só apareceu a vinte minutos do fim (67'), quando defendeu um chute cruzado de pé esquerdo do atacante argelino Youcef Belaili.