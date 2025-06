Fluminense pressiona, mas empata sem gols com o Dortmund na estreia na Copa de Clubes

O Fluminense pressionou e criou várias chances, mas ficou no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), em East Rutherford, Nova Jersey, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O time carioca teve quatro oportunidades claras para abrir o placar no MetLife Stadium, mas o goleiro Gregor Kobel salvou o Dortmund, que teve atuação discreta.

As duas equipes ficam com um ponto cada no Grupo F, cuja primeira rodada será completada com o jogo entre Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul, que entram em campo ainda nesta terça, às 19h00 (horário de Brasília).