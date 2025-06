G7 pede 'desescalada' no Oriente Médio; Trump retorna aos Estados Unidos

Os líderes do G7 pediram uma "desescalada" no conflito entre Israel e Irã e no Oriente Médio, pouco antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonar de maneira prematura o encontro de cúpula do grupo no Canadá.

Trump, que retornou à agenda diplomática internacional durante o encontro do G7, deixou a reunião na cidade canadense de Kananaskis de helicóptero, um dia antes do previsto, enquanto seu aliado Israel prossegue com a troca de ataques de mísseis com o Irã.

O magnata republicano utilizou sua plataforma Truth Social algumas horas para alertar os 10 milhões de habitantes da capital iraniana: "Todos deveriam deixar Teerã imediatamente!", escreveu.