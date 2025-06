GP do Canadá continuará no calendário da Fórmula 1 até 2035

O Grande Prêmio do Canadá, disputado no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, continuará no calendário da Fórmula 1 até 2035, depois da extensão do atual contrato, que ia até 2031, informou o Formula One Group nesta terça-feira (17).

"Esta corrida tem uma história incrível e um circuito que presta homenagem a uma verdadeira lenda, Gilles Villeneuve. Montreal é uma cidade fantástica, cheia de vida e com fãs apaixonados, e estou feliz por anunciar que continuaremos correndo aqui até 2035", declarou Stefano Domenicali, diretor-executivo da F1, em comunicado.

O GP do Canadá, cuja 54ª edição foi vencida pelo britânico George Russell (Mercedes) no último domingo, está no calendário da categoria desde 1967.