Guerra com Israel acelera disputa interna no Irã por sucessão de líder supremo

"Khamenei está no ocaso de seu reinado, com 86 anos, e boa parte do comando diário do regime já não está em suas mãos, mas sim nas de uma série de facções à espera do que acontecerá no futuro", explica Arash Azizi, da Universidade de Boston.

"Esse processo já estava em curso, e a atual guerra não faz nada além de acelerá-lo", acrescenta em declarações à AFP.

Segundo um funcionário americano, o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar Khamenei.

Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não descartou nenhuma opção no domingo em uma entrevista à Fox News. "Faremos o que temos que fazer, e acredito que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos", declarou.

Um dilema difícil

Khamenei, um veterano da guerra contra o Iraque (1980-1988), não viaja ao exterior desde que assumiu o cargo há 36 anos e, em 1981, sobreviveu a uma tentativa de assassinato que deixou seu braço direito paralisado. Qualquer um de seus movimentos está envolto em sigilo e um importante dispositivo de segurança.