Israel alerta Khamenei sobrerisco de ter um destino igual ao de Saddam Hussein

"Deve se lembrar do que ocorrer com o ditador do país vizinho do Irã, que tomou o mesmo caminho contra Israel", acrescentou.

Saddam foi deposto na invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, e posteriormente foi capturado e executado.

Seu regime disparou mísseis contra Israel durante a Guerra do Golfo de 1991 e foi acusado de desenvolver um programa oculto de armas nucleares.

