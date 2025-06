Mais de 50 mortos por disparos israelenses perto de centro de ajuda em Gaza

"Todos os dias somos bombardeados, de norte a sul", declarou Amer Abu Safiya, um paciente do hospital Al Ahli da Cidade de Gaza, ferido na mão, à AFP.

"O hospital Al Ahli foi destruído. Os serviços médicos estão interrompidos. Não há nada com que enfaixar a minha mão e não há medicamentos", lamentou, deitado em uma maca improvisada no quintal do hospital.

"Estamos reativando o serviço de emergências e o de fisioterapia. É importante", explicou Alessandro Maracchi, chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza, à AFP.

