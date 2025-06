Mamelodi Sundowns vence Ulsan (1-0) e lidera grupo do Fluminense na Copa de Clubes

Com esta vitória, o Mamelodi assumiu a liderança do Grupo F com 3 pontos, à frente do Fluminense e do Borussia Dortmund (ambos com 1 ponto), que haviam empatado mais cedo em 0 a 0. O Ulsan é o lanterna, ainda sem pontuar.

Previsto para as 19h (horário de Brasília), o jogo começou pouco depois das 20h.

As duas equipes haviam entrado em campo e estavam prontas para jogar quando o árbitro francês Clément Turpin as convidou a volta para os vestiários.

De acordo com as imagens televisivas, havia pouquíssimos espectadores nas arquibancadas do Estádio Inter&Co, que tem capacidade para 25.000 espectadores.

No final, segundo dados oficiais, foram contabilizadas 3.412 pessoas. Esse número muito baixo refletiu a falta de interesse na partida, no momento em que a questão do público decepcionante em jogos da Copa de Clubes tem sido objeto de preocupação para a Fifa.

O Grupo F volta à atividade no próximo sábado. Às 13h (horário de Brasília), o Mamelodi Sundowns vai jogar contra o Borussia Dortmund, no TQL Stadium. E às 19h, o Fluminense enfrenta o Ulsan em Nova Jersey.