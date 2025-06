Migrantes com crianças correm em direção a barcos superlotados no norte da França

Ao amanhecer, homens, mulheres e crianças com coletes salva-vidas correm pela praia em direção ao mar no norte da França, sob o olhar vigilante da polícia, com o objetivo de realizar seu sonho: chegar ao Reino Unido.

Pelo menos 15 pessoas morreram tentando cruzar o Canal da Mancha de forma irregular desde janeiro, após um recorde de 78 mortes nesta perigosa travessia no ano passado.

Mas nos últimos dias, os migrantes têm aproveitado as boas condições climáticas para tentar. As autoridades britânicas afirmaram que na sexta-feira 919 pessoas desembarcaram em seu território e 134 chegaram no sábado.